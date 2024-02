Minunea transportului public timisorean se intampla: tramvaiele vor circula din noul pe Bulevardul Cetatii

Odata taiat de tot stalpul buclucas care statea in calea circulatiei tramvaielor in curba de la bucla de intoarcere de la Ciocanul, Primaria Timisoara poate bifa reluarea circulatiei tramvaielor pe Bulevardul Cetatii. Minunea asteptata de locuitorii zonei de mult timp are in sfarsit loc duminica, la orele pranzului. Pe traseul amintit vor circula din nou tramvaiele liniilor 4 si 7.Reabilitarea liniei de tramvai de pe Bulevardul Cetatii contribuie la promovarea si imbunatatirea transportului ... citește toată știrea