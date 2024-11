"Miracol divin". Doctorul Dorel Sandesc, despre un caz de o coincidenta tulburatoare

Un caz de un dramatism cum numai in filme se vede s-a petrecut acum cateva zile, in aeroportul Otopeni. Mario, un copil de 16 ani, s-a prabusit inconstient in stop cardiorespirator, in fata mamei sale. Printr-o coincidenta tulburatoare, in apropiere se aflau 5 medici ATI care se intorceau acasa dintr-o caravana medicala. Acestia au intervenit imediat si cu profesionalism, reusind sa il resusciteze pe Mario, pe care l-au predat constient si cu activitatea cardio-respiratorie reluata echipajului ... citește toată știrea