Ultimul eveniment din cadrul Rod Festival din acest an a adus, sambata, in Piata Mehala un concert inedit cu Mircea Baniciu, Vlady Cnejevici si Teo Boar. Concertul a nu fost anuntat inainte, pentru ca organizatorii au dorit sa ofere o surpriza celor prezenti in piata, nu publicului din oras. Vanzatorii si cumparatorii s-au bucurat de un moment unic, Mircea Baniciu cantand aproape o ora, cele mai cunoscute hituri ale sale."La inceput mi s-a parut ciudat ca am fost invitati sa cantam aici, dar ... citeste toata stirea