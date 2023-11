Miercuri seara, Universitatea de Vest a avut privilegiul de a gazdui un dialog literar memorabil in Aula Magna intre Mircea Dinescu si Marcel Tolcea. Publicul a asistat la un dialog captivant dintre cei doi scriitori distinsi.Intrat in al 74-lea an de viata, Mircea Dinescu a vorbit despre disidenta din perioada comunista, momente din perioada Revolutiei din 1989, amintiri din epoca Academia Catavencu si Plai cu Boi, a vorbit despre CNSAS, Iliescu, Roman, Basescu si Iohannis.Si-a reamintit ... citeste toata stirea