Mircea Geoana: "Specialisti in domeniu s-au pronuntat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile"

"Specialisti in domeniu s-au pronuntat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile", spune Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, ca raspuns la informatiile aparute in mass media, in care esteacuzat ca a plagiat teza sa de doctorat."Din seria cauta pana gasesti si, daca nu gasesti, inventeaza, ma trezesc astazi cu o acuzatie de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astazi? Probabil pentru ca unii s-au speriat de discutiile ... citește toată știrea