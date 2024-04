Mirel, ucigasului studentei la Medicina, a avut discernamant la data comiterii crimei

Expertii au anuntat ca au finalizat expertiza psihiatrica in cazul crimei studentei de la Medicina, care a socat opinia publica in urma cu o luna. Dupa ce anchetatorii au pus cap la cap dovezile in acest caz, au ajuns la concluzia ca vinovat de crima odioasa se face iubitul acesteia, Mirel Dragomir. Acesta a fost adus in fata unei comisii de expertiza pentru a se stabili daca avea discernamant la data comiterii crimei, iar concluziile la care au ajuns vor cantari foarte greu in fata instantei. ... citește toată știrea