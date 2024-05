Mirela Toc a fost repusa in drepturi, la Primaria Timisoara

Mirela Toc, cel mai incomod functionar public din Primaria Timisoara, va fi, de miercuri, reintegrata in functie. Data afara in toamna anului trecut, dupa ce a dezvaluit neregulile si abuzurile din institutie, Toc a contestat in instanta decizia, iar sentinta i-a fost favorabila.Judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara l-au obligat pe primarul Dominic Fritz sa emita dispozitia de reangajare. Conform dispozitiei, Mirela Toc va avea un venit lunar brut de peste 12.000 de lei si va fi ... citește toată știrea