In cursul zilei de joi, cele trei comisii mixte de control formate sub coordonarea Institutiei Prefectului - Judetul Timis au controlat un numar de 19 centre situate pe raza municipiului Timisoara. In urma actiunilor de control efectuate, au fost depistate nereguli de functionare majore la un centru: Senior House Royal S.R.L., Caminul pentru persoane varstnice Senior House Royal. In acest caz, CJPC Timis a dispus masura de oprire temporara a utilizarii unui numar de 4 camere si a salii de ... citeste toata stirea