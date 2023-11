In perioada 7-8 decembrie 2023, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita firmele timisene la o misiune economica de vizitare a Belgrade Wine Salon, pentru a descoperi arta si savoarea vinului de la cei mai buni producatori de vin din lume, in decorul elegant al Hyatt Regency Hotel Belgrad.In cele doua zile, intre orele 12.00 - 20.00, in Crystall Ballroom si Grand Foyer, vinificatori de top din 120 de crame ofera spre degustare 650 de vinuri din 20 de tari diferite.Iubitorii ... citeste toata stirea