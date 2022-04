Misterioasa hepatita acuta cu cauze necunoscute care afecteaza grav copiii a ajuns si in Romania. Un minor a murit si multi au nevoie de transplant

Hepatita acuta cu cauze necunoscute care a afectat copii din 11 tari, unde a omorat un minor si a necesitat transplant de ficat in numeroase cazuri, a ajuns si in Romania. OMS anunta ca un singur caz a fost inregistrat, deocamdata, in tara noastra.Misterioasa hepatita afecteaza copiii cu varste cuprinse intre 1 luna si 16 ani, precizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit careia a fost inregistrat pana acum cel putin un deces, iar in cazul a 17 copii (10%) a fost nevoie de transplant ... citeste toata stirea