Mitropolia Banatului a gasit bani pentru Castelul de la Banloc. Fostul domeniu regal ar putea straluci din nou FOTO

Castelul de la Banloc (judetul Timis), aflat de foarte multi ani intr-o paragina, ar putea sa renasca. Mitropolia Banatului, care il are in concesiune de aproape 15 ani, a gasit, in sfarsit, surse de finantare. In anul 2008, castelul de la Banloc, aflat la 50 de kilometri de Timisoara, nu departe de granita cu Serbia, a fost cedat, in concesiune, Mitropolei Banatului, pe o perioada de 49 de ani. Mitropolitul de atunci, Nicolae Corneanu, dorea sa transforme castelul intr-un centru ecumenic. Se ... citeste toata stirea