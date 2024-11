Mitropolia Banatului ii atentioneaza pe preoti ca nu au voie sa faca politica si sa participe la campanii electorale

Mitropolia Banatului atentioneaza ca, in perspectiva alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2024, asa cum a hotarat Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane preotul are obligatia de a pastra neutralitatea in timpul campaniilor electorale, atat in declaratiile publice, cat si in activitatea practica, fata de problemele cu caracter politic.Din dorinta de a face cat mai clara atitudinea Bisericii Ortodoxe Romane fata de viata politica si campaniile electorale, Sfantul Sinod mai ... citește toată știrea