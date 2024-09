Mitropolia Banatului lanseaza un apel la solidaritate, in vederea strangerii de fonduri pentru ajutorarea sinistratilor din estul tarii

Avand in vedere inundatiile din judetele Galati, Vaslui si Arges, soldate cu pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Timisoarei a initiat o campanie de strangere de fonduri, pentru a veni in ajutorul semenilor nostri sinistrati."Mentionam ca aceasta campanie se desfasoara in toate parohiile si manastirile din cuprinsul eparhiei noastre, precum si la Catedrala mitropolitana.Va asiguram, de asemenea, ca suma colectata va fi virata in ... citește toată știrea