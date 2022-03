Mitropolia Banatului - sprijin umanitar de peste 200.000 de lei pentru refugiatii din Ucraina

Cu binecuvantarea IPS Ioan, mitropolitul Banatului, Centrul eparhial, Fundatia "Filantropia" Timisoara si mai multe parohii, cu sprijinul credinciosilor, au organizat o campanie umanitara de sustinere a vecinilor nostri din Ucraina si a zecilor de mii de refugiati, din cauza razboiului, in Romania.Aceasta actiune umanitara s-a soldat cu colectarea de alimente neperisabile (zahar, ulei, faina, orez, paste fainoase, conserve), medicamente, obiecte igienico-sanitare, paturi, pilote etc, in suma ... citeste toata stirea