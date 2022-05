Mitropolitul Ioan a oferit o casa unei familiei cu 11 copii, la Sacosu Turcesc

Parintele Mitropolit Ioan a predat o casa cumparata in localitatea Sacosul Turcesc, unei familiei cu 11 copii din Cheveresu Mare, la sfarsitul acestei saptamani.Gospodaria a fost achizitionata prin implicarea directa a Inaltpreasfintiei Sale, sprijinit de fundatia "Filantropia" si de credinciosi cu suflet bun din eparhia noastra.Familia care primeste aceasta donatie, locuia in Cheveresu Mare, in conditii insalubre, fara a avea utilitati, fiind practic la mila consatenilor, tatal copiilor ... citeste toata stirea