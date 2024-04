Mizeria infernala, de pe bdul. Francesco Illy. Politia Locala a intervenit

O filmare facuta pe bulevardul Francesco Illy din Timisoara realizata in urma cu doua zile socheaza datorita mizeriilor infernale existente de-a lungul drumului.Marele Illy s-ar rasuci in mormant sa stie ca o strada cu numele lui poate fi asa murdara.E vorba de balarii, deseuri de toate felurile, gunoaie si murdarii cat incape, chiar o caroserie auto.Politia Locala Timisoara a intervenit in acest caz si a impus masuri!Ca urmare a verificarilor efectuate de politistii locali din cadrul ... citește toată știrea