Mizerie crunta. Zona de mancare gatita a unui supermarket din Timisoara, inchisa de Protectia Consumatorului

TIMISOARA. Inspectorii de la Protectia Consumatorului au continuat controalele in Timisoara, si au ajuns in zona grill de la supermarketul Kaufland de pe strada Gheorghe Lazar.Comisarii au gasit mai multe nereguli in toneta in care se prepara produsele la gratar.Vitrinele nu functionau si erau murdare, iar unele dintre ele aveau elemente desfacute sau parti lipsa.De asemenea, ambalajele in care era tinut laptele erau deteriorate.In urma verificarillor inspectorii au aplicat doua amenzi cu ... citeste toata stirea