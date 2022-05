Moarte cumplita pentru un barbat care taia iarba printre pomii fructiferi, intr-o ferma din Timis

TIMIS. Intamplare socanta in Timis, joi. Un barbat si-a gasit sfarsitul in timp ce taia iarba in livada unei ferme.Omul, angajat al Universitatii de Stiinte Agricole din Timisoara - statiunea didactica Timisoara Ferma 3 Lugoj, se afla la Ferma Pomicola Pohalma si tundea iarba printre pomii fructiferi cu ajutorul unui utilaj. Nu se stie cum, la un moment dat, a intrat in zona de actiune a cardanului ce transmite miscarea de la tractor la masina de taiat.Utilajul i-a prins haina barbatului care ... citeste toata stirea