Moarte ingrozitoare pentru un motociclist din Arad, astazi, dupa un accident cumplit produs in localitatea Sanleani.Un motociclist italian in varsta de 63 de ani a murit, astazi, dupa ce a lovit un microbuz parcat pe un drum judetean din Arad.Potrivit Politiei Arad, accidentul rutier s-a petrecut, duminica, pe DJ 782, in localitatea Sanleani."Din cercetari a reiesit ca un barbat de 63 de ani, ... citeste toata stirea