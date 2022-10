Moartea misterioasa a unei fetite din Timis, care nu s-a mai trezit din somn ca sa mearga la scoala

TIMISOARA. Tragedie intr-o familie din Timis. O fata de 12 ani nu s-a mai trezit din somn ca sa plece la scoala. Vazand ca orice incercare de a o scoate din starea de inconstienta e in zadar, speriati, parintii au sunat la 112 sa ceara ajutor.Din pacate, medicii sositi in mare graba la casa familiei din Lugojel n-au mai putut face nimic pentru copila.In ciuda manevrelor de resuscitare, fata n-a mai putut fi readusa in simtiri si a fost declarat decesul copilului.Politistii au deschis o ... citeste toata stirea