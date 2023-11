Tanarul de 30 de ani, Samuel Bolojan a murit in accidentul care a avut loc miercuri 22 noiembrie, in jurul orei 12:00, la iesire din localitatea Ususau din judetul Arad, , Samuel se afla pe locul din dreapta soferului-un alt tanar in varsta de 31 de ani din Ususau si acesta ranit- iar in urma impactul deosebit de violent, ... citeste toata stirea