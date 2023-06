Elevii de gimnaziu din cadrul Scolii Gimnaziale Balint au beneficiat in acest an scolar de numeroase activitati de prevenire a abandonului scolar in cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS). Este vorba despre activitati remediale la limba romana si matematica, saptamanal cate 4 ore suplimentare, dar si activitati extracurriculare: excursii, ateliere, parade, spectacole, interviuri cu personalitati.In cadrul subactivitatii "Magia cartilor. Spectacol online", ... citeste toata stirea