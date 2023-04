Pentru proiectarea si executia proiectului Modernizare DJ 593C Sag (DJ 593) - Sanmihaiu Roman (DJ 591A) antreprenorul care va castiga licitatia organizata de CJT va primi 17.116.000, adica aproximativ 3,5 milioane de euro.Firmele interesate de lucrare se pot inscrie pe platforma www.e-licitatie.ro pana in 10 mai la ora 15."Obiectivul de investitie propus a se realiza in cadrul prezentului contract, isi are originea in comuna Sag, la intersectia cu drumul judetean DJ 593, iar punctul de ... citeste toata stirea