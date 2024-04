Modernizare la patru benzi a drumului intre Lugoj-Buzias si Mosnita! Alfred Simonis: "Am discutat mult cu Calin Dobra si am gasit cele mai bune solutii!"

Modernizarea drumului Lugoj-Buzias si transformarea acestuia in sosea la patru benzi este una dintre prioritatile viitoarei administratii judetene conduse de Alfred Simonis. Investitia va reprezenta un mare plus si pentru orasul Lugoj, locuitorii urbei de pe Timis, lugojenii si nu numai folosind in numar foarte mare acest drum de legatura cu Timisoara, capitala judetului Timis.Realizarea acestei investitii va duce, atat la dezvoltarea Lugojului si la scoaterea in evidenta a statiunii ... citește toată știrea