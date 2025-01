Modernizare! Lucrarile de reabilitare energetica la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" incep in aceasta saptamana

Lucrarile de reabilitare energetica la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" din Lugoj vor incepe in aceasta saptamana. Este prima lucrare importanta de investitii care porneste efectiv in acest an.Despre cum va fi reorganizata activitatea didactica in aceasta perioada ne vorbeste profesoara Anda Lungu Ursulescu, directoarea liceului.Cursurile vor functiona pe doua schimburi Ea spune ca "am reorganizat orarul si acum functionam in doua schimburi. O parte din clase, respectiv clasele de gimnaziu, ... citește toată știrea