Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a semnat contractul de finantare pentru "Modernizarea DJ 593C Sag (DJ 593) - Sanmihaiu Roman (DJ 591A)". Valoarea aprobata in urma licitatiei este de 15,5 milioane de lei cu TVA. Finantarea este asigurata din Programul national de investitii "Anghel Saligny".Este vorba despre un tronson cu pornire de pe DJ 593, raza localitatii Sag, pana la intersectia cu DJ 591 A in Sanmihaiu Roman, lungime acestuia fiind de 6,53 km. Drumul existent in ... citeste toata stirea