Modernizarea Bulevardului Cetatii, la jumatatea executiei. Ar putea aparea intarzieri din cauza lucrarilor edilitare

Lucrarile de reabilitare si modernizare a bulevardului Cetatii din Timisoara sunt finalizate in proportie de 50%. Santierul a inceput anul trecut, in 28 iunie, iar conform autoritatilor locale, lucrarile sunt in avans. Cu toate acestea, ar putea aparea intarzieri.Termenul initial de finalizare a lucrarilor este de doi ani si jumatate, insa proiectul este corelat cu lucrarile de executie pentru reabilitarea retelei edilitare, realizate de Aquatim. Compania face eforturi pentru ca lucrarile sa ... citeste toata stirea