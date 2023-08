In perioada 31.08.2023-3.09.2023 vor interveni urmatoarele modificari in graficul si traseele unor mijloace de transport:- in data de 31.08.2023, ca urmare a solicitarii Primariei Remetea Mare, programul de transport al liniei M27, Timisoara - Remetea Mare - Ianova, va fi suplimentat cu o cursa, tur-retur. Cursa va avea plecare la ora 16 de la Ianova cu destinatie Parcul Rozelor (statia "Parcul Copiilor" de pe strada Michelangelo) si retur la ora 20 de la Parcul Rozelor (aceeasi statie "Parcul ... citeste toata stirea