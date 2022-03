Moment istoric la Timisoara. Operatiile pe inima la copii, reluate dupa 20 de ani de pauza

Operatiile pe inima la copii pot fi realizate, din nou, la Timisoara, dupa 20 de ani de la momentul in care aceste interventii au fost sistate. Operatiile pot fi realizate la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara. In urma unei investitii din fonduri europene si de la bugetul de stat, Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara devine din nou un centru de cardiologie pediatrica in cadrul careia se pot face interventii pe inima la copii."Sunt convins ca am fi inceput mai devreme ... citeste toata stirea