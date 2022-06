Opt persoane au trecut prin momente de panica la Timisoara, dupa ce microbuzul in care se aflau a luat foc in mers, pe strada Ovidiu Cotrus.Soferul a fost cel care a simtit miros de fum si a oprit imediat vehiculul.Flacarile au pornit de la motor si s-au extins rapid, iar in doar cateva minute, mijlocul de ... citeste toata stirea