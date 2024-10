Mondialul de Pangration Athlima de la Timisoara! Doi lugojeni, la un campionat istoric pentru Romania

Romania face istorie in perioada 25-28 octombrie, cand se desfasoara in sala "Constantin Jude" din Timisoara, pentru prima data in tara, cea de-a X-a editie a Mondialului de Pangration Athlima."E un eveniment unic in Timisoara, pentru prima data in Romania Federatia International de pangration athlima organizeaza Campionatul Mondial aici, competitia e organizata din doi in doi ani. Suntem fericiti sa avem cateva delegatii care s-au bucurat de acest oras, incantati de ce au vazut aici. O sa ... citește toată știrea