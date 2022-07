Monumentul Sfintei Maria din Piata Libertatii a fost vreme indelungata in dreptul actualului hotel Continental din Timisoara

Statuia Sfintei Maria este situata in Piata Libertatii din Timisoara, fiind realizata la Viena intre anii 1753-1756 de catre sculptorii Blim si Wasserburger. Statuia a fost comandata de Asociatia Sfantul Ioan Nepomuk si fost amplasata in fata cladirii Primariei Vechi in anul 1756.Interesant este ca a fost adusa de la Viena la Timisoara pe apa.Monumentul ii infatiseaza pe Sfantul Ioan Nepomuk, ocrotitorul Banatului, si pe Sfanta Fecioara Maria, cu o cununa de stele pe cap, tinand in mana ... citeste toata stirea