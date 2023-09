De la morile cu ciutura de Eftimie Murgu, la morile mari de la Jimbolia sau Sannicolau Mare, trecand pe la moara de decorticat orez de la Banloc si pana la moara cu turbina de pe raul Bega, la Balint, Banatul se bucura de un patrimoniu mulinologic cu o istorie fascinanta.Dar cate mori mai exista astazi in Banat? Cate mai functioneaza? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile care isi gasesc raspunsul in cartea si expozitia itineranta ce vor fi lansate in cursul lunii octombrie de Asociatia ... citeste toata stirea