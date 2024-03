Morile istorice din Banat, promovate la Budapesta

Morile de apa de la Rudaria, din Banatul de Munte sau chiar cele mari, din judetul Timis, continua sa fie promovate peste hotare de catre Asociatia Acasa in Banat, intr-un efort de a atrage atentia asupra patrimoniului mulinologic extraordinar de bogat din Banat.Astfel, in data de 19 martie 2024, Asociatia Acasa in Banat si Institutul Cultural Roman de la Budapesta vor vernisa expozitia Morile Banatului. Patrimoniul mulinologic al judetelor Timis si Caras Severin la Budapesta."Cu mandrie ... citește toată știrea