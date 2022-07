Mort de beat, un barbat a intrat cu BMW-ul direct in casa soacrei, ca sa se razbune pe ea

Suparat pe soacra, un barbat din Timis a vrut sa se razbune si a intrat cu masina mai intai in gardul proprietatii, dupa care direct in casa. In urma impactului, autoturismul, un BMW X3 de cativa zeci de mii de euro, a fost distrus. Incidentul a avut loc in localitatea Remetea Marea, sambata seara in jurul orei 22.99. Mai intai barbatul a distrus gardul proprietatii, dupa care a intrat cu masina in ula casei. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest avand o valoare de 1.22 mg/l alcool pur ... citeste toata stirea