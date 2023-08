"Mostra de digitalizare": site-ul Primariei Timisoara a fost din nou suspendat, pentru ca institutia care are pretentia sa incaseze la timp darile de la contribuabili nu e in stare sa-si onoreze propriile obligatii financiare."Anual, in luna august, site-ul primariei este suspendat (anul trecut s-a intamplat in 12 sau 13 august). ... citeste toata stirea