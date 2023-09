O noua competitie automobilistica va avea loc in zona lacului Surduc. Este vorba despre VTM Traian Vuia - Lac Surduc 2023, cel mai cunoscut si important eveniment sportiv automobilistic din vestul Romaniei, in organizarea Asociatiei Club Rally Timis sub egida F.R.A.S.Ajuns la cea de a XV-a editie, concursul programat pentru ziua de sambata, 9 septembrie, va fi unul de nivel international, de viteza pe traseu montan, foarte agreat de sportivii automobilisti, dar si de spectatori.Competitia ... citeste toata stirea