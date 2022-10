Motociclist de 21 de ani mort dupa ce a intrat sub un autobuz. Accident teribil. Foto

Grav accident rutier, joi dupa-amiaza, in urma caruia un tanar motociclist a murit.Tragedia a avut loc pe o strada din zona industriala a Aradului.Tanarul, in varsta de 21 de ani, a pierdut controlul directiei, s-a dezechilibrat, s-a prabusit de pe motocicleta pe asfalt, a lunecat si a intrat direct sub autobuz.Martorii au sunat imediat la 112, iar la fata locului au ajuns echipaje ale pompierilor, ambulantei si politie.Tanarul a fost scos de sub autobuz de echipajul de descarcerare, dar, ... citeste toata stirea