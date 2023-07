Pasiunea pentru motociclism ramane in sange si la varsta inaintata. O demonstreaza si un carasan de 81 de ani, care i-a surprins pe inspectorii de la Registrul Auto Roman din Resita cand s-a dus la ei o motocicleta istorica. Mai exact, batranul are un Simson SR2, fabricat in 1959."Proprietarul, in varsta de 81 de ani, a venit personal sa aduca ... citeste toata stirea