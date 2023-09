In prag de nou an scolar, motociclistii din Lugoj au daruit 81 de ghiozdane complet echipate copiilor care provin din familii vulnerabile, din localitatile Costeiu, Belint, Secas, Sanovita si Iesnic, in cadrul campaniei "Acceleram spre educatie". "Astazi ne indreptam cu inimile pline de recunostinta catre voi, cei care ati facut posibila transformarea unei idei simple intr-o realitate minunata prin actul vostru de generozitate. Cu fiecare contributie pe care ati facut-o la aceasta actiune ... citeste toata stirea