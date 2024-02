Multe modificari la STPT. Vizate, liniile 4, 5, 7, 9, 28, 32, dar si E1

Ca urmare a adresei A.D.I. - Societatea Metropolitana de Transport Timisoara nr. 816/15.02.2024, in programele de circulatie a mijloacelor de transport vor interveni, in afara de reluarea circulatiei tramvaielor 4 si 7, si alte modificari.Astfel, incepand cu 18 februarie vor avea loc: prelungirea liniei 32 pana la Catedrala Mitropolitana; circulatia liniei de autobuz 4b se va realiza doar in schimbul I, pe traseul actual, dupa graficul existent; linia 5 va circula pe traseul cunoscut, dupa ... citește toată știrea