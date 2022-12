Multi copii bolnavi! Flux mare de pacienti la Sectia de Pediatrie a Spitalului Municipal Lugoj

Numarul cazurilor de viroze respiratorii sau afectiuni asociate a crescut simtitor in ultima perioada la nivelul intregii tari.Probleme se inregistreaza in special in randul copiilor, lucru care se observa si la Lugoj. Sectia de Pediatrie a Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" se confrunta in ultima perioada cu un flux mare de pacienti.Predomina cazurile copiilor cu tuse, bronsiolite si alte afectiuni similare, insa ce este ingrijorator este faptul ca acestea se manifesta adesea la ... citeste toata stirea