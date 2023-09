Administratia locala lugojeana a anuntat ca vrea sa finalizeze pana la sfarsitul acestui an constructia viitorului centru cultural multifunctional, in care va fi inclus un teatru/cinematograf de vara, spatii de expozitie si proiectie, dar si viitoarea sala de sedinte a Consiliului Local Lugoj.Obiectivul va fi amplasat in curtea fostei cazarme de cavalerie austro-ungara de pe strada Banatului.Lucrari in grafic Chiar daca au inceput cu doar cateva luni in urma, lucrarile au inaintat neasteptat ... citeste toata stirea