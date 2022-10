"Multumim Dominic Fritz pentru o Timisoara ca-n Germania". Munte de gunoaie pe o strada din oras - video

"Multumim Dominic Fritz pentru o Timisoara ca-n Germania". Este masajul adresat primarului de cel care a realizat filmul de mai jos. Langa stadionul Dan Paltinisanu, in spatele la Nova Tim, dainuie un munte de gunoaie, abandonate la marginea strazii,de firmele care au lucrat la izolarea blocurilor din apropiere.Filmarea a ajuns de pe facebook, la Retim, Garda de Mediu Timis si la Politia Locala Timisoara, marti, 25 octombrie, care au inceput cercetarile."Ce porcarie unde am ajuns !!", ... citeste toata stirea