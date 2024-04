Munca la negru si moartea la serviciu, probleme in Timis

In primul trimestru al anului 2024, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timis, coordonat de inspectorul sef jurist Ileana Mogosanu, au desfasurat o serie de activitati de control. Inspectorii de munca din cadrul Serviciului Relatii de Munca au avut ca obiectiv principal depistarea si combaterea muncii la negru si a muncii nedeclarate.In primele trei luni ale anului 2024 au fost efectuate 1.347 de controale in acest sens, in domeniul relatiilor de munca si a ... citește toată știrea