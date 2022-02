Munca rasplatita! Aproape 150 de caini adoptati prin intermediul adapostului Free Amely

Adapostul pentru Animale "Free Amely 2007" a aniversat 14 ani de existenta in septembrie 2021. De-a lungul timpului, peste 6.000 de animale fara stapan, caini si pisici, au fost salvate prin intermediul acestuia.Anul 2020 se incheia cu 62 de caini in adapost, iar pe parcursul anului 2021 au fost capturati inca 169.Din fericire, dintre acestia au fost adoptati in Germania un numar remarcabil - 146 de caini. Si-au gasit o familie si cinci pisici. In prezent, la adapostul "Free Amely" sunt 84 de ... citeste toata stirea