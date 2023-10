Accident de munca, joi, in centrul Timisoarei. Un muncitor care lucra la reabilitarea unei fatade a cazut de pe schela, de la o inaltime de 4 metri. Barbatul a fost dus la spital, unde se afla in continuare internat, starea sa fiind grava.Barbatul, in varsta de 48 de ani, a cazut de pe o schela amplasata pe un imobil de pe str. Emanoil Ungureanu, la numarul 17."Politistii Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 48 de ani ar fi cazut de la ... citeste toata stirea