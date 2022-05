Municipiul de pe Timis, gazda Campionatului National de Gimnastica! Fiul fostului campion mondial Marius Urzica, prezent la Lugoj

Sperantele olimpice din 2032, gimnastii juniori III, nivel 1 si 2 (9-11 ani) vor concura in perioada 20-21 mai, la Sala Sporturilor I.K. Ghermanescu din Lugoj.Printre cei 60 de gimnasti de la 13 cluburi, care isi vor desemna medaliatii la individual si in intrecerea pe echipe la Campionatul National al Juniorilor, se afla si Alexandru Urzica, fiul fostului campion olimpic, mondial si european Marius Urzica, care si-a adjudecat anul trecut sase medalii de aur la individual si in finalele pe ... citeste toata stirea