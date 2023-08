- Brand-ul romanesc de moda MURMUR, celebru pentru creatiile sale senzuale si rafinate, anunta cu entuziasm continuarea MURMUR Pop Up Store - o calatorie unica a stilului si feminitatii, care prinde viata in mai multe orase din Romania.Cu showroom principal si atelier propriu in Bucuresti, MURMUR ramane fidel strategiei brand-ului de a fi mereu in contact direct cu clientele si extinde MURMUR Pop Up Store in mai multe orase din tara. Prezent pe 27-28 mai in Iasi, la Restaurant Al Fresco, apoi ... citeste toata stirea