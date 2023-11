O noua competitie dedicata copiilor si tinerilor are loc la Lugoj. Este vorba despre Concursul regional de muzica "MusicON". Ajuns la cea de-a doua editie, evenimentul are loc vineri, 17 noiembrie, de la ora 10, in sala de spectacol a Clubului Copiilor Lugoj.Vor participa 60 de solisti vocali de la: Clubul Copiilor Lugoj, Clubul Copiilor Oltenita, Palatul Copiilor Resita, Palatul Copiilor Timisoara, Clubul Copiilor Valea Jiului Petrosani, Palatul Copiilor Dr. Tr. Severin, Asociatia FOA Lugoj ... citeste toata stirea